Фото: ГУ МЧС по РО

В Каменском районе храм Андрея Первозванного полностью сгорел. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области.Пожар вспыхнул 19 июня в микрорайоне Лиховской города Каменск-Шахтинский по адресу улица Победы, 57 Б. В МЧС узнали о возгорании около 03:46. Огонь был потушен к 07:00, охватив площадь в 350 квадратных метров. Из-за того, что храм был построен из дерева, здание сгорело до основания.Пострадавших нет. Сотрудники МЧС выясняют причины пожара. Для тушения возгорания привлекли 25 человек и 7 единиц техники.Строительство храма Андрея Первозванного стартовало в 2012 году. Храм возводили между школой и Парком Победы. Изначально планировалось создать не только церковь, но и целый храмовый комплекс в старорусском стиле из брёвен. В комплекс должны были входить свечная лавка, воскресная школа, дом для архиерея, купель, искусственный водоём, кельи, стоянка и деревянная часовня в память об ушедших воинах.Уже 13 декабря 2013 года, в день памяти апостола Андрея, в храме провели первую Божественную литургию. Весной 2014 года епископ Игнатий совершил обряд освящения земли под строительство, а 25 мая заложили первый камень в основание храма. Строительство завершилось в 2015 году. 11 января епископ Симон провёл первую архиерейскую литургию, а также освятил купола и кресты.