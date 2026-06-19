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В Шахтах прошёл град размером с грецкий орех

В Шахтах прошёл град размером с грецкий орех

В Шахтах прошёл град размером с грецкий орех. Об этом сообщили читатели Donday.

Крупные градины повредили вывески магазинов и уличные навесы, а на асфальте образовался ледяной покров.



Параллельно с этим в городе шёл дождь.



Жители Шахт были вынуждены искать способы защиты от непогоды. Некоторые надевали пакеты на ноги, другие предпочли идти босиком, не сопротивляясь стихии.


Из-за сложных погодных условий в городе возникли проблемы с мобильной связью и интернетом, что также добавило неудобств местным жителям.
Фото: DonDay
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