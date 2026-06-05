В ВТБ рассказали, как нейросети помогают управлять капиталом

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Главная тенденция в управлении капиталом в 2026 году — создание сервисов, которые не просто дают рекомендацию купить акции или облигации, а выстраивают целостную архитектуру вложений. Флагманским примером этого тренда стал запуск ВТБ сервиса «Умный портфель», представленный членом правления банка Дмитрием Брейтенбихером на ПМЭФ-2026.Суть перехода — в отказе от продуктового подхода в пользу стратегического. «Умный портфель» анализирует рыночные данные по широкому спектру индикаторов: от нефти и драгоценных металлов до ставок денежного рынка. На основе заполненной клиентом анкеты о целях, риске и горизонте инвестирования алгоритм формирует структуру, разделяя капитал на три ключевых блока: средства для ликвидности, защитные инструменты для сохранения капитала и активы с потенциалом роста. После автоматической сборки стратегии в процесс включается персональный менеджер, который консультирует клиента и оформляет подобранные продукты.Эксперты, опрошенные в рамках форума, подчеркивают, что это принципиально новая ступень по сравнению с робо-эдвайзингом прошлых лет. Главные плюсы — снятие эмоциональной нагрузки с инвестора и проактивный мониторинг рынка. Система сама отслеживает отклонения и информирует о необходимости пересмотреть структуру портфеля, предотвращая панические продажи. Однако аналитики предупреждают и о вызовах: ключевым риском остается непрозрачность алгоритмов («черный ящик») и вопрос юридической ответственности AI за убытки в периоды рыночных шоков.Прогноз развития сегмента однозначен: будущее — за гибридной моделью «человек + ИИ». Автономные цифровые консультанты останутся в массовом сегменте, тогда как в работе с крупным капиталом критически важной будет связка алгоритмической обработки данных и финальной экспертизы живого менеджера. Умному портфелю ВТБ в этой модели отводится роль вычислительного ядра, снимающего когнитивную перегрузку, в то время как банк сохраняет эмпатию и индивидуальный подход, традиционно присущие private banking.