ВТБ объяснил, зачем банку альянс с "Вайлдберрис": всё дело в счастье

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На Петербургском международном экономическом форуме 2026 года первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов обозначил ключевое стратегическое противоречие между классическими банками и современными маркетплейсами. По его словам, конфликт заложен не в программах лояльности, а в самой сути бизнеса: маркетплейсы уже являются «торговцами счастьем», в то время как банки остаются лишь «торговцами деньгами»."Если сравнивать классические банки с маркетплейсами, то маркетплейс находится ближе в иерархии торговли человеческим счастьем, чем банк. И всё потенциальное противоречие, этот курс на столкновение, заложен не в программы лояльности, техники, скидки, а в глубинное противоречие: маркетплейсы — уже торговцы счастьем, а банки пока торговцы деньгами. А в деньгах счастья, как говорится, нет. Если посмотреть на стратегии классических банков, то понимаешь, что находящийся внутри человек чётко распознаёт, что там есть крик отчаяния: мы тоже, как классические банки, хотим торговать счастьем, хотели бы сделать этот скачок", - пояснил Дмитрий Пьянов.Пьянов также отметил, что успешные международные площадки стремятся к own the transaction — чувству собственности на транзакцию. Он подчеркнул, что разрешение регулятора маркетплейсам создавать собственные банки с лицензией неизбежно ведёт к столкновению с классическими игроками. В этом контексте партнёрство ВТБ с «Вайлдберрис» (RWB) рассматривается как тактический ход для использования ограниченного окна возможностей."Фактически через партнёрство с RWB мы становимся неоклассическим банком", - сказал топ-менеджер.