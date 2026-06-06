ВТБ и «Росатом» будут сотрудничать в проектах технологического суверенитета России

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Банк ВТБ и Госкорпорация «Росатом» на ПМЭФ-2026 заключили соглашение о сотрудничестве в работе над проектами, направленными на обеспечение технологического суверенитета России. Подписи под документом поставили президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.«Наше сотрудничество с «Росатомом» помогает усилить технологическую независимость и лидерство России в мировой энергетике. ВТБ последовательно инвестирует в развитие высокотехнологичных отраслей российской экономики. Мы рады, что в таких ответственных проектах нам доверяют как надежному партнеру, который стабильно обеспечивает необходимое финансирование, экспертизу и современное банковское обслуживание», – отметил Андрей Костин.«Сегодня «Росатом» является активным участником большой общенациональной работы по укреплению суверенитета России в различных технологических областях. Для реализации сложных высокотехнологичных проектов, безусловно, необходимы надежные финансовые партнеры. Уверен, что наше партнерство с ВТБ позволит достичь результатов, которыми будет гордиться вся страна», - отметил Алексей Лихачев.В рамках соглашения ВТБ и «Росатом» планируют расширять взаимодействие при реализации перспективных инновационных проектов в таких направлениях как развитие технологий замкнутого ядерного цикла, строительство атомных станций, создание оборудования для новых методов обогащения урана, производство композитных материалов и квантовые технологии. Успешное развитие этих направлений будет способствовать решению задач обеспечения технологического суверенитета и лидерства России. ВТБ окажет в этом максимальное содействие компании, предоставляя финансовые ресурсы и полную экспертизу для эффективного структурирования и реализации проектов.