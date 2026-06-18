ВТБ: объем продаж фондов прямых инвестиций вырастет вдвое

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По оценкам ВТБ, в 2026 году объем вложений клиентов банка в Private Equity-фонды может вырасти более чем вдвое. Ожидается, что активы будут дорожать за счет двух факторов: органического расширения бизнеса и повышения его рыночной оценки.Основной предпосылкой для роста вложений в фонды прямых инвестиций в непубличные компании (Private Equity) стал структурный разрыв между частным и публичным рынком. В России насчитывается более 35 тыс. компаний с выручкой свыше 1 млрд рублей, тогда как компаний, чьи акции торгуются на бирже – всего около 260. При этом рынок Pre-IPO все еще остается в стагнации на фоне высокой ключевой ставки, а размещения компаний малой капитализации часто не формируют ликвидность и не дают справедливой рыночной оценки.Дополнительным стимулом для развития этого направления стала уникальная конъюнктура. Сейчас компании оцениваются ниже рынка, что позволяет заходить в проекты по привлекательным ценам. А двузначная ключевая ставка, напротив, подталкивает бизнес к привлечению капитала, увеличивая количество качественных сделок. Такое сочетание – низкая цена входа и высокий спрос на деньги – создает окно возможностей для Private Equity.При этом драйвером роста всего розничного инвестиционного рынка сегодня остаются облигационные фонды. После длительной паузы интерес к ним ожил в 2025 году: чистый прирост составил 549,3 млрд рублей (49,9% от всего прироста в розничные ПИФы) против всего 6 млрд рублей годом ранее.«По мере дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ожидается усиление ротации средств из банковских депозитов и фондов денежного рынка сначала в облигационные стратегии, а затем – в более рискованные активы, включая Private Equity. Таким образом, уверенный рост облигационного сегмента создает фундамент для следующей волны – перетока капитала в фонды прямых инвестиций», – подчеркнул член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.