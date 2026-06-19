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Восточная плодожорка «оккупировала» 10 районов Ростовской области за последние пять лет

Восточная плодожорка «оккупировала» 10 районов Ростовской области за последние пять лет

За последние пять лет (с 2020 по 2025 годы) опасный карантинный вредитель – восточная плодожорка – активно распространился в 10 районах Ростовской области. Об этом сообщает портал DonDay, ссылаясь на исследование автора статьи Александры Святохи.

География поражения впечатляет: вредителя зафиксировали в Октябрьском, Неклиновском, Мясниковском, Аксайском, Багаевском, Азовском, Кагальницком и Сальском районах, а также на территориях областного центра – Ростова-на-Дону и города Батайска.

Восточная плодожорка представляет серьезную угрозу для урожая многих ценных плодовых культур, включая персики, сливы, абрикосы, нектарины, яблони, груши, айву, вишню и черешню. Ее гусеницы способны не только уничтожать молодые побеги, вызывая их усыхание, но и портить плоды, делая их непригодными для употребления, хранения и реализации. Ученые отмечают, что в условиях теплого климата юга России за сезон может развиваться до 5-6 поколений этого вредоносного насекомого.

По последним данным, в 2024 году наибольшее количество восточной плодожорки было обнаружено в Мясниковском и Неклиновском районах. Важно подчеркнуть, что эти цифры не включают данные фитосанитарных организаций.
Фото: Donday
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