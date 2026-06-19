Восточная плодожорка «оккупировала» 10 районов Ростовской области за последние пять лет

Фото: Donday

За последние пять лет (с 2020 по 2025 годы) опасный карантинный вредитель – восточная плодожорка – активно распространился в 10 районах Ростовской области. Об этом сообщает портал DonDay, ссылаясь на исследование автора статьи Александры Святохи.География поражения впечатляет: вредителя зафиксировали в Октябрьском, Неклиновском, Мясниковском, Аксайском, Багаевском, Азовском, Кагальницком и Сальском районах, а также на территориях областного центра – Ростова-на-Дону и города Батайска.Восточная плодожорка представляет серьезную угрозу для урожая многих ценных плодовых культур, включая персики, сливы, абрикосы, нектарины, яблони, груши, айву, вишню и черешню. Ее гусеницы способны не только уничтожать молодые побеги, вызывая их усыхание, но и портить плоды, делая их непригодными для употребления, хранения и реализации. Ученые отмечают, что в условиях теплого климата юга России за сезон может развиваться до 5-6 поколений этого вредоносного насекомого.По последним данным, в 2024 году наибольшее количество восточной плодожорки было обнаружено в Мясниковском и Неклиновском районах. Важно подчеркнуть, что эти цифры не включают данные фитосанитарных организаций.