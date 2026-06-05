ВТБ: портфель внешнеторговых контрактов с Китаем клиентов СМБ вырос на 57%

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За первый квартал 2026 года клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ на 57% увеличили портфель контрактов с Китаем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число платежей в КНР выросло на 36%. Об этом на ПМЭФ-2026 сообщила старший вице-президент, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова.«Малый и средний бизнес продолжает укреплять связи с китайскими партнёрами. Оставаясь лидером рынка в этом направлении с собственным филиалом в Шанхае, ВТБ поддерживает клиентов на каждом этапе внешнеторговой сделки и развивает актуальные решения для работы с КНР: от поиска и проверки контрагента, открытия счетов зарубежным партнерам, сквозного валютного контроля, учитывающего правовые нормы обеих стран, до организации прямых безопасных расчетов, защиты от валютного риска, документарных продуктов, кредитов и депозитов в юанях. Обслуживание ведется на русском, английском и китайском языках: банк помогает избежать барьеров в коммуникации и максимально эффективно организовать ВЭД с Китаем», – отметила Юлия Копытова.Среди предпринимателей обеих стран высоким спросом пользуется база поставщиков КНР, которая уже насчитывает более 2,5 тыс. профилей компаний — клиентов ВТБ Шанхай, нацеленных на сотрудничество с российским бизнесом. С начала года база выросла в пять раз. Сервис бесплатно доступен клиентам среднего и малого бизнеса в интернет-банке и позволяет искать потенциальных партнеров по отрасли и видам продукции.За каждой компанией закреплен персональный специалист по ВЭД. Также клиенты ВТБ могут воспользоваться услугами по проведению переговоров с китайскими партнерами, экспертизе контракта, таможенному и логистическому сопровождению под контролем банка.