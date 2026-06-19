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«Ростов» оказался в одной группе Кубка России с ЦСКА, «Локомотивом» и «Акроном»

«Ростов» оказался в одной группе Кубка России с ЦСКА, «Локомотивом» и «Акроном»

В пятницу, 19 июня, состоялась жеребьевка группового этапа Кубка России по футболу. Соперниками «Ростова» по группе D стали столичные ЦСКА, «Локомотив» и «Акрон» из Тольятти.

Игры группового этапа Пути РПЛ состоятся 5, 19 августа, 2 сентября, 14, 28 октября и 25 ноября. На групповом этапе клубы из элитного дивизиона России сыграют друг с другом по два матча. Первые две команды из каждой группы выйдут в верхнюю сетку плей-офф, третья — в «Путь регионов», четвертая вылетит из турнира.

Напомним, команда Джонатана Альбы в сезоне-2024/25 добралась до финала Кубка России, где уступила в серии пенальти ЦСКА.
Фото: ФК «Ростов»
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