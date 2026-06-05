ВТБ и НСПК договорились о расширении премиальных сервисов

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ВТБ и НСПК заключили соглашение о сотрудничестве по предоставлению премиального сервиса для состоятельных клиентов банка в аэропортах, портах и на вокзалах. Документ подписали на ПМЭФ-2026 старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ Оксана Семененко и заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт Павел Михалев.Стороны договорились о развитии премиальных сервисов для владельцев карт платежной системы «Мир». Клиенты Private Banking и «Привилегии» ВТБ получат доступ в отдельные бизнес-залы аэропортов, ж/д вокзалов, портов, смогут ускоренно проходить предполетные процедуры, пользоваться скидками при заказе еды в ресторанах, расположенных на территории транспортных узлов, упаковывать багаж.-Состоятельные клиенты все больше внимания обращают на нефинансовые сервисы: им важны те опции, которые помогают в решении лайфстайл-задач их насыщенного образа жизни. Наше партнерство позволит расширить индивидуальные сервисы для деловой аудитории, которая часто путешествует», – прокомментировала Оксана Семененко-Для держателей карт «Мир» мы совместно с банками развиваем линейку премиальных продуктов и сервисов, ориентируясь на образ жизни и ожидания этой аудитории. Мы видим, что для клиентов все большее значение имеют не только финансовые инструменты, но и дополнительные возможности, которые помогают экономить время, получать высокий уровень сервиса и делать каждый их день комфортнее. Сотрудничество с ВТБ позволит предложить клиентам банка востребованные привилегии как во время поездок, так и в повседневной жизни», – сказал Павел Михалев.