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В Орловском районе в ДТП с двумя легковушками погибли мужчина и 11-летний ребенок

В Орловском районе в ДТП с двумя легковушками погибли мужчина и 11-летний ребенок

В Орловском районе Ростовской области в аварии с «Киа Пиканто» и «Ладой Вестой» погибли 48-летний мужчина и 11-летний ребенок. Страшная авария случилась поздно вечером 18 июня на трассе Котельниково — Песчанокопское.

Предварительно, 48-летний водитель «Киа Пиканто» выехал на «встречку», не заметив «Ладу Весту», которая ехала в противоположном направлении.

От столкновения машин погибли водитель «Киа Пиканто», а также 11-летний пассажир «Лады Весты». Еще один 61-летний пассажир «Лады» получил травмы, сообщили в пресс-службе ГАИ.
Фото: Дондей.
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