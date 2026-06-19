В Орловском районе в ДТП с двумя легковушками погибли мужчина и 11-летний ребенок

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В Орловском районе Ростовской области в аварии с «Киа Пиканто» и «Ладой Вестой» погибли 48-летний мужчина и 11-летний ребенок. Страшная авария случилась поздно вечером 18 июня на трассе Котельниково — Песчанокопское.Предварительно, 48-летний водитель «Киа Пиканто» выехал на «встречку», не заметив «Ладу Весту», которая ехала в противоположном направлении.От столкновения машин погибли водитель «Киа Пиканто», а также 11-летний пассажир «Лады Весты». Еще один 61-летний пассажир «Лады» получил травмы, сообщили в пресс-службе ГАИ.