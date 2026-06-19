Жители Ростовской области второй день сталкиваются со перебоями в работе ВК

Фото: Сбой РФ

В Ростовской области наблюдается всплеск перебоев в работе популярного мессенджера и соцсети Вконтакте. Ситуацию зафиксировали в сервисе «Сбой РФ» 18 и 19 июня.Люди рассказывают, что не могут просматривать контент и отправлять сообщения. На компьютерах иногда выскакивает ошибка при переходе со страницы на страницу. Те, кто чистил данные приложения на смартфоне, теперь не могут в него зайти. Также есть жалобы на проблемы со входом в аккаунт.По данным Downdetector, чаще всего неполадки возникают на стационарных компьютерах. На них приходится более половины всех обращений.