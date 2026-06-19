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Академик РАН сообщил о загрязнении Азовского моря мусором и обломками БПЛА

Академик РАН сообщил о загрязнении Азовского моря мусором и обломками БПЛА

Ученые обсудили состояние Азовского моря на Всероссийском научном конгрессе в Ростове. Научный руководитель ЮНЦ РАН академик Геннадий Матишов заявил о том, что Азовское море столкнулось с новой проблемой – загрязнением акватории и побережья обломками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По словам ученого, помимо традиционного бытового мусора, в водах Азовского моря все чаще обнаруживаются техногенные отходы, в частности, фрагменты дронов. Другие специалисты подчеркнули, что это представляет серьезную угрозу для морских ресурсов, включая рыб и птиц.

- Эти вызовы, скажем так, особенно характерны для Юга России. Мы живём в достаточно непростых условиях. С каждым годом это накладывает на нас всё больше ответственности, – отметил академик, комментируя сложную экологическую обстановку в регионе.

Стоит напомнить, что Азовское море уже давно входит в число наиболее загрязненных водоемов страны. По данным экспертов Роспотребнадзора за 2025 год, уровень микробиологического загрязнения морской воды в Ростовской области составил 75,73%, что значительно превышает средний показатель по России.
Фото: Donday
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