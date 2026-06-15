Нефть, геополитика и немного Талеба: ВТБ перечислил «белых лебедей» и предупредил об одном «чёрном»

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Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, рассуждая в интервью РИА Новости о будущем российской экономики, использовал известную метафору из теории Нассима Талеба — «белые» и «чёрные лебеди». По его словам, главные предсказуемые драйверы позитивного сценария — это снижение глобальной геополитической напряжённости и высокие цены на энергоносители. Их топ-менеджер назвал ключевыми «белыми лебедями», которые формируют базу для стабильного развития финансовой системы и бюджета.Пьянов признал, что дорогая нефть — безусловное благо для страны. Она помогает и экспортёрам, и наполнению бюджета. Правда, как заметил банкир, в глобальном масштабе высокие цены на сырьё традиционно подстёгивают переход на зелёную энергетику и электромобили, что в долгосрочной перспективе снижает спрос. Но прямо сейчас это плюс. «Правда, есть нюанс — мы тоже не знаем, сколько это продлится. Пока это благое дело», — уточнил он.Главным же «чёрным лебедем», то есть труднопрогнозируемой угрозой, способной обрушить любые макроэкономические модели, Пьянов назвал новую пандемию.По его убеждению, государство и бизнес уже научились справляться с жёсткой денежно-кредитной политикой, секвестром бюджета, адаптироваться к структурным реформам. Но биологическая угроза, по словам топ-менеджера ВТБ, является исключением. «Мы хорошо умеем строить модели, перекраивать бюджетное правило, сокращать расходы, строить дороги, адаптироваться к экономическим реалиям, но болезни – это совсем другая область, где адаптация может быть не столь стремительной, как распространение вируса», — резюмировал финансист.