В Ростовской области четыре выпускника получили 200 баллов по ЕГЭ

Фото: Андрей Фатеев.

В Ростовской области четыре выпускника получили 200 баллов по результатам ЕГЭ. Новость об этом разместил замгубернатора региона Андрей Фатеев.Среди них: Амир Хузиев - из ростовской школы № 17 (200 баллов по русскому языку и истории), Александра Истомина из гимназии Зернограда – (200 баллов по русскому языку и химии), Матвей Соловьев из Классического лицей №1 Ростова – (200 баллов по русскому языку и истории), София Германова из ростовской школы № 60 – (200 баллов по русскому языку и химии).Добавим, что в 2025 году было зарегистрировано 2655 высокобалльника по русскому языку, химии и истории. А в 2026-м более 80 баллов получили 3423 выпускника.