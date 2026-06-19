Дело об убийстве Алены Редько передали в суд Ростова

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В Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону поступили материалы громкого уголовного дела. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 43-летнего Сергея Редько, которого обвиняют в убийстве бывшей жены. Расследование длилось почти год.Трагедия произошла в конце августа 2025 года. Алена вышла из своего дома в Аксае на встречу с экс-супругом и пропала. Мать и двое детей не могли дозвониться до нее; заподозрили неладное, обратились в полицию.Сергей утверждал, что высадил Алену в центре Ростова около девяти вечера, но камеры это не подтвердили. Через неделю тело Алены нашли в лесополосе на левом берегу Дона. Экспертиза показала: смерть наступила от удушения.Подозрения сразу пали на Сергея. Мать погибшей рассказывала, что после развода мужчина не отпускал Алену, продолжал мучить ревностью и контролем. Долгое время Сергей продолжал утверждать, что высадил Алену, но улики вынудили его сознаться. Страшная правда потрясла область: Сергей задушил уснувшую Алену проводом в машине, спрятал тело в овраге и выбросил вещи.После признания его отправили в СИЗО. Экспертиза в Краснодаре подтвердила его вменяемость, и после расследования материалы с обвинительным заключением направили судье. За убийство Сергею грозит от семи лет тюрьмы.