Тренера «Ростова» Валерия Карпина оштрафовали после матча с «Локомотивом»



После игры с «Локомотивом» главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил штраф. Такое решение приняли на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС, которое прошло 4 сентября.



Сообщается, что Карпин вышел за пределы технической зоны без разрешения судьи. За это он теперь должен заплатить 20 тысяч рублей. К тому же, тренер «Локомотива» Юрий Сёмин получил штраф в размере 30 тысяч рублей за ту же провинность.



Напомним, встреча «Ростова» и «Локомотива» прошла 31 августа. Она закончилась победой «жёлто-синих» со счётом 2:1.