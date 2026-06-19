По пути из Москвы в Ростов без вести пропала 16-летняя девушка

Фото: Лиза Алерт.

По дороге из Москвы в Ростов пропала 16-летняя девушка. О местонахождении Алены Доценко нет никакой информации с 18 июня.Алена ушла из дома и перестала отвечать на звонки и сообщения. Родственники выяснили, что москвичка поехала в Ростов-на-Дону. Тогда родные забили тревогу и обратились в полицию за помощью. Затем на поиски вышли волонтерские отряды.Девушка невысокого роста 160 сантиметров и нормального телосложения. У нее волосы темные и карие глаза. Она ушла в джинсовой светло-синей куртке и черном платье. На ногах у нее черные босоножки.