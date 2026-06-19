Более 200 деревьев в парке Горького Ростова подлежат сносу из-за аварийного состояния

Фото: Donday

В ростовском парке имени М. Горького более 200 деревьев и кустарников находятся в аварийном состоянии и подлежат сносу. Об этом сообщает портал DonDay, ссылаясь на Ольгу Кринку из ЮНЦ РАН.Согласно ее исследованию, общее состояние парка оценивается как удовлетворительное. Однако детальный анализ выявил тревожные тенденции. Лишь 155 растений (82 хвойных и 73 лиственных) находятся в хорошем состоянии. Большинство же, а именно - 138 лиственных и 10 хвойных деревьев и кустарников) признаны неудовлетворительными.Особую озабоченность у специалистов вызывают 56 растений с редкой кроной и поврежденными стволами, из которых 54 – лиственные. Кроме того, 105 лиственных насаждений страдают от гнили и морозобои. Самый критический показатель – 201 дерево и кустарник признаны аварийными и требуют немедленного сноса.Несмотря на это печальное состояние части зеленых насаждений, парк имени Горького остается уникальным объектом благодаря своему рельефу, разделенному на верхний и нижний ярусы, системе аллей, тенистым уголкам и историческим элементам. Здесь сохранились семь фонтанов, ротонда, являющиеся памятниками архитектуры и истории, а также главная клумба Нижнего цветника, служащая своеобразным календарем знаменательных событий.Парк был заложен в 1813 году на месте бывшей городской свалки. Инициатива по его благоустройству принадлежала городскому голове Андрею Ященко. С тех пор парк претерпел множество изменений, став любимым местом отдыха, проведения праздников и концертов, а также домом для планетария и других культурных объектов.