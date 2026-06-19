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Днем 19 июня на территорииРостовской области объявили ракетную опасность

Днем 19 июня на территорииРостовской области объявили ракетную опасность

На всей территории Ростовской области днем 19 июня объявили ракетную опасность. Об этом проинформировал РСЧС в 15:51.

Жителям региона необходимо проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг.
Фото: РСЧС
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