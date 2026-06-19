В Ростовской области стартовали продажи бензина по объявлению

фото: Rostov.ru

В Ростовской области начались продажи бензина через сайты объявлений. Местные жители предлагают топливо в контексте ситуации с очередями и ограничениями по наливу в канистры, которые ввели на нескольких АЗС.Объявления можно встретить на популярных сайтах с конца мая. В областном центре предлагается АИ-95 по 88 рублей за литр, но минимальный заказ стартует от пяти тысяч литров. В Таганроге цены на бензин чуть ниже: 83 рубля за 92-й и 85 рублей за 95-й (также от пяти тысяч литров). Для сравнения: в Неклиновском районе готовы отпускать партии от 500 литров, однако стоимость взлетает до 100 рублей за литр. Солярку в Ростове предлагают от 70 рублей.