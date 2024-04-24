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Главного тренера ФК «Ростов» оштрафовали на 30 тысяч после матча со «Спартаком»

Главного тренера ФК «Ростов» оштрафовали на 30 тысяч после матча со «Спартаком»
Главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина оштрафовали после матча со «Спартаком». Это нарушение стало 12-м для него в этом сезоне. Информацию об этом сообщили в Контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза (КДК РФС).

Во время игры на «Ростов Арене» 21 апреля против «Спартака» главный тренер не сумел сдержать эмоции. Карпин вышел за пределы технической зоны и тем самым нарушил правила. В КДК РФС выписали главному тренеру донской команды штраф - 30 тысяч рублей.Также ФК«Ростов» оштрафовали на 20 тысяч рублей.

В прошлый раз за скандал на поле во время игры «Ростов» — «Химки» Валерий Карпин получил красную карточку и запрет появляться на матче с «Уралом». Но и это его не остановило.
Фото: соцсети ФК Ростов
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