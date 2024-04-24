Главного тренера ФК «Ростов» оштрафовали на 30 тысяч после матча со «Спартаком»

Фото: соцсети ФК Ростов

Главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина оштрафовали после матча со «Спартаком». Это нарушение стало 12-м для него в этом сезоне. Информацию об этом сообщили в Контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза (КДК РФС).Во время игры на «Ростов Арене» 21 апреля против «Спартака» главный тренер не сумел сдержать эмоции. Карпин вышел за пределы технической зоны и тем самым нарушил правила. В КДК РФС выписали главному тренеру донской команды штраф - 30 тысяч рублей.Также ФК«Ростов» оштрафовали на 20 тысяч рублей.В прошлый раз за скандал на поле во время игры «Ростов» — «Химки» Валерий Карпин получил красную карточку и запрет появляться на матче с «Уралом». Но и это его не остановило.