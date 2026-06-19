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Дорога на Вавилова в Ростове простаивает без ремонта

Дорога на Вавилова в Ростове простаивает без ремонта

В Ростове-на-Дону перекрытая часть дороги на Вавилова простояла без ремонта весь день. Местная жительница показала, как дорожные специалисты и техника не появлялись на месте ремонта дороги с утра и до вечера.

— И в 8-00, и в 16-00 никого нет, ничего не меняется, строителей нет, а пробки... А пробки стоят! — отметила ростовчанка.

Ростовчане иронизируют, что сейчас стоит теплая сухая погода, а рабочие умеют класть асфальт только в дождь или снег.

Напомним, что данный участок дороги связывает микрорайон Суворовский с остальным городом. Из-за строительных работ дорожники сократили проезжую часть до двух полос — по одной на каждое направление.

— Хочется спросить у властей, а нельзя ли было начать работы, когда техника и специалисты будут готовы приступить к работам? Ради чего уже несколько дней мы вынуждены стоять в многокилометровых пробках? — задаются вопросом жители Суворовского.
Фото: Дондей.
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