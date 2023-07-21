В сборную России вызвали девять гандболисток «Ростов-Дона»

Фото: ГК Ростов-Дон.

Девять гандболисток «Ростов-Дона» вызвали в сборную России. Об этом «желто-черные» сообщили 20 июля на своей странице в социальных сетях.На сборы в составе национальной команды отправятся вратарь Анастасия Казьменко, атакующие Кристина Кожокарь, Ксения Макеева и Алена Амельченко. разыгрывающие Валерия Кирдяшева и Алина Решетникова. Также в список вошли игроки линии защиты Екатерина Зеленкова и Дарья Стаценко, бомбардир и капитан «Ростов-Дона» Юлия Манагарова.Спортсменки с 1 по 8 августа будут тренироваться в Китае, в городе Шэньчжэне (недалеко от Гонконга). Там же пройдут несколько товарищеских матчей со сборной Поднебесной.Для 19-летних Алины Решетниковой и Анастасии Казьменко это первые сборы в составе национальной команды.Ранее стало известно об обновлении тренерского штаба. Вслед за наставником «желто-черных» Ириной Дибировой состав пополнили Дмитрий Ковалёв, Даниел Юришич и Виктор Шпонько.