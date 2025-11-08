Новости
Пропавшего в Ростове 16-летнего подростка Ивана Улусьяна видели в Азове

Пропавшего в Ростове 16-летнего подростка Ивана Улусьяна видели в Азове. Об этом рассказала местная жительница в социальных сетях 8 ноября.

Парень был замечен у девятиэтажки на улице Московская 92/100. По словам горожанки, примерно в 17:00 Иван собирал под ее балконом бычки.

- Был одет в черную куртку, джинсы серые, кроссовки черно-белые и наушники большие, - говорит азовчанка.


Напомним, что Иван Улусьян пропал без вести 30 октября. В тот день он вышел из дома и не вернулся. Обеспокоенные родители обратились в полицию. Позже к поискам присоединились все волонтеры. История с пропажей подростка взорвала соцсети. Его стало искать более полусотни добровольцев.

Мама Ивана даже записала видеообращение, что сын его увидит. Она волнуется, что подросток мог попасть в беду и не решился рассказать об этом близким.

Если вам что-нибудь известно о местоположении Ивана Улусьяна, сообщите по номерам: 112 или 8(800) 700-54-52.
Фото: Соцсети
