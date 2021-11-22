Пять гандболисток «Ростов-Дона» в составе сборной России сыграют на чемпионате мира

Фото: ГК «Ростов-Дон».

Пять игроков ГК «Ростов-Дон» сыграют на чемпионате мира-2021. Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на турнир, сообщили в пресс-службе «желто-черных» 24 ноября.Всего в Испанию отправятся 18 российских спортсменок. Из них пятеро - из донской команды. Это вратарь Анастасия Лагина, капитан «Ростов-Дона» Юлия Манагарова, игрок линии обороны Екатерина Зеленкова, разыгрывающие Милана Таженова и Ярослава Фролова.Также из ростовского клуба в Испанию отправится ассистент главного тренера донской команды Томаш Хлавати.В среду, 24 ноября, сборная России отправилась в Норвегию. Там пройдет товарищеский турнир Intersport Cup, в котором российским спортсменкам предстоит сыграть против команд принимающей страны, Нидерландов и Южной Кореи.Чемпионат мира стартует 2 декабря в Испании. Он продлится до 19-го числа. Российские спортсменки выступят в группе В. В предварительном раунде гандболистки выступят против сборных Сербии, Камеруна и Польши.