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В ФК «Ростов» вернется полузащитник Матиас Норманн

В ФК «Ростов» вернется полузащитник Матиас Норманн

В ростовский футбольный клуб вернется полузащитник Матиас Норманн. В прошлом сезоне с правом последующего выкупа его арендовал ФК «Норвич Сити».

Английский клуб не собирается выкупать Матиаса, сообщили в пресс-службе «Норвич Сити». Напомним, что ранее Норманн заявлял о том, что не хочет возвращаться в Россию.

С донской командой Матиас играет с 2019 года. За это время он выходил на поле в 23 матчах. В августе 2021 года хавбек перешел в «Норвич Сити». В 23 матчах чемпионата АПЛ-2021/22 Норманн забил один мяч и отдал один ассист.
Фото: ФК «Ростов»
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