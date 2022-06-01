В ФК «Ростов» вернется полузащитник Матиас Норманн
В ростовский футбольный клуб вернется полузащитник Матиас Норманн. В прошлом сезоне с правом последующего выкупа его арендовал ФК «Норвич Сити».
Английский клуб не собирается выкупать Матиаса, сообщили в пресс-службе «Норвич Сити». Напомним, что ранее Норманн заявлял о том, что не хочет возвращаться в Россию.
С донской командой Матиас играет с 2019 года. За это время он выходил на поле в 23 матчах. В августе 2021 года хавбек перешел в «Норвич Сити». В 23 матчах чемпионата АПЛ-2021/22 Норманн забил один мяч и отдал один ассист.