Полузащитник Матиас Норманн – лучший игрок матча «Ростов» – «Зенит»

Лучшим игроком футбольного клуба «Ростов» в матче с «Зенитом» признан Матиас Норманн. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе донской команды.В голосовании «Ростсельмаш – лучший игрок матча» лидером выбрали полузащитника «желто-синих», отдав ему 4,4 балла из 5. Последующие места заняли вратарь Сергей Песьяков (4 балла), полузащитники Бахтиер Зайнутдинов (3,9) и Павел Мамаев (3,8), а также защитник Максим Осипенко (3,7).Матиас Норманн показал яростную игру, несмотря на то, что на второй минуте получил желтую карточку за грубое поведение. К сожалению, даже учитывая все попытки полузащитника, мяч в ворота противников так и не получилось забить.Напомним, матч «Ростов» – «Зенит» прошел 15 августа. Донская команда проиграла со счетом 0:2.