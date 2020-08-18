Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Полузащитник Матиас Норманн – лучший игрок матча «Ростов» – «Зенит»

Полузащитник Матиас Норманн – лучший игрок матча «Ростов» – «Зенит»
Лучшим игроком футбольного клуба «Ростов» в матче с «Зенитом» признан Матиас Норманн. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе донской команды.

В голосовании «Ростсельмаш – лучший игрок матча» лидером выбрали полузащитника «желто-синих», отдав ему 4,4 балла из 5. Последующие места заняли вратарь Сергей Песьяков (4 балла), полузащитники Бахтиер Зайнутдинов (3,9) и Павел Мамаев (3,8), а также защитник Максим Осипенко (3,7).

Матиас Норманн показал яростную игру, несмотря на то, что на второй минуте получил желтую карточку за грубое поведение. К сожалению, даже учитывая все попытки полузащитника, мяч в ворота противников так и не получилось забить.

Напомним, матч «Ростов» – «Зенит» прошел 15 августа. Донская команда проиграла со счетом 0:2.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.