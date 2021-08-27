Игрок Фк «Ростов» Матиас Норманн переходит в английский клуб

Полузащитник ФК «Ростов» станет игроком английского клуба. Об этом «желто-синие» сообщили 29 августа.Матиас Норманн вылетел в Англию, чтобы завершить сделку по переходу в ФК «Норвич Сити». В ближайшее время спортсмен пройдет медосмотр и подпишет арендное соглашение, предусматривающее обязательный выкуп.Ранее донской ФК отказался от предложения выкупа 25-летнего футболиста. «Желто-синие» намерены были согласиться только за 17,5 миллионов евро (1,5 миллиарда рублей). Примечательно, что стоимость игрока, по информации Transfermarket, составляет намного меньше - 13 миллионов евро, или 1,1 миллиарда рублей. Однако стороны продолжили переговоры и в итоге пришли к общему согласию. Не исключено, что английский клуб повысил цену предложения.Для Норманна играть за английский клуб не в первой. До «Ростова» он выступал за другой клуб Английской Премьер-Лиги «Брайтон энд Хоув Альбион». В донском ФК полузащитник играл с 2019 года. Он выходил на поле в 23 матчах.