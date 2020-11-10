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Полузащитник ФК «Ростов» Матиас Норманн похвастался накачанным телом

Полузащитник ФК «Ростов» Матиас Норманн похвастался накачанным телом
Норвежский футболист, играющий за ростовскую команду, похвастался накачанным телом. Матиас Норманн опубликовал фото с рельефом мускулатуры 11 ноября на своей странице в «Инстаграме».

- Мой отец всегда говорил мне: «Никогда не сдавайся и усердно работай», - подписал снимок Матиас.

Всего за пару часов публикация набрала почти 10 тысяч «лайков». Поклонники восхитились накачанными мышцами.

- Восхитительный и потрясающий, - прокомментировали фанаты.

Также футболист рассказал о том, что период без футбола из-за травмы дается ему тяжело. Полузащитник с нетерпением ждет возвращения на поле.

Напомним, Матиас Норманн родился в Норвегии. Свою футбольную карьеру он начал в 2012 году в норвежских клубах. С 2017-го по 2019 год Матиас играл за английскую сборную, а с 2019-го вошел в состав ростовской команды.

Теги: ФК Ростов

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