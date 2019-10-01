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Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над «Ставропольем»

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над «Ставропольем»
ГК «Ростов-Дон» разгромил «Ставрополье» со счетом 31:36. Очередной тур Суперлиги Париматч-2019/20 прошел в Ставрополе 2 октября.

Первый тайм был напряженным. К середине игры преимущество ростовчанок было минимальным, а после 17-й минуты соперницы вышли вперед. Однако, несмотря на это, концовка тайма осталась за донскими гандболистками.

В начале второй половины встречи Юлия Манагарова увеличила отрыв «Ростов-Дона» после выхода один на один. За 15 минут до конца матча дончанки вели шесть мячей. «Ставрополье» пыталось отыграться в последние минуты, но победа досталась ростовскому гандбольному клубу. Игра завершилась со счетом 31:36.

«Ростов-Дон» еще ни разу не терпел поражения в новом сезоне. Через несколько дней спортсменки поборются с польским «Люблином» в Лиге чемпионов.

Напомним, 29 сентября семь ростовских гандболисток помогли национальной сборной одержать победу над Швейцарией. Матч квалификации Евро-2020 завершился со счетом 26:35 в пользу россиянок.

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