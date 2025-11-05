После игры с «Акроном» футбольный клуб «Ростов» опустился в таблице РПЛ

Фото: ФК Ростов

После неоднозначной игры с тольяттинским «Акроном» футбольный клуб «Ростов» опустился на 11-ю позицию в турнирной таблице РПЛ.В октябре ростовская команда демонстрировала беспроигрышную серию, благодаря чему смогла выйти из кризисного положения и подняться из опасной зоны вылета на 10-е место в чемпионате. Однако, 1 ноября в матче против «Акрона» из Тольятти «Ростов» потерпел поражение со счетом 0:1, что привело к смещению на одну строчку вниз.Стоит подчеркнуть, что игра 14-го тура была отмечена рядом спорных эпизодов. Дважды судья фиксировал взятие ворот «Акрона» игроками «Ростова», которые впоследствии отменялись. Примечательно, что рассмотрение первого забитого мяча с использованием системы ВАР заняло около 10 минут.Представители РФС объяснили задержку тем, что ни один из имеющихся видеоповторов не давал возможности принять оперативное решение, а определение корректного стоп-кадра для оценки ситуации оказалось сложной и длительной процедурой.В результате 14 туров чемпионата России донской клуб набрал в свой актив 15 очков.