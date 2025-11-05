На Дону полностью восстановили электроснабжение насосных станций после атаки БПЛА

Фото: Россети Юг

В компании «Россети Юг» сообщили о завершении работ по восстановлению подачи электроэнергии к насосным станциям в Ростовской области, которая была прервана в результате атаки беспилотников.Утром 5 ноября из-за перебоев в электроснабжении, вызванных "вмешательством БПЛА в работу электросетей", жители городов Гуково, Зверево и одного поселка в Красносулинском районе столкнулись с временным отсутствием водоснабжения. Специалисты энергетической компании оперативно ликвидировали последствия произошедшего.Ранее сообщалось, что в ночь на 5 ноября была успешно предотвращена атака восьми дронов. Силами противовоздушной обороны беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздушном пространстве над четырьмя районами области: Каменским, Верхнедонским, Чертковским и Константиновским.