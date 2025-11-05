Новости
В Азове неизвестный расстрелял собаку и бросил ее умирать в канаве

В Ростовской области неизвестный расстрелял собаку и бросил ее умирать в придорожной канаве. Информацию об этом распространил азовский приют для бездомных животных «Феникс».

В начале ноября на одной из улиц города, в яме с автомобильными покрышками, была обнаружена бедная собака, получившая кличку Чернушка. Проходящие мимо люди услышали доносившееся из канавы скуление. Как выяснилось, раненое животное провело в яме примерно трое суток.

Компьютерная томография, проведенная в ветеринарной клинике, показала наличие серьезных повреждений у Чернушки: в дополнение к огнестрельным ранам у собаки поврежден спинной мозг.

- К сожалению, это означает, что полное восстановление исключено, - сообщили ветеринары волонтерам. - Однако есть слабая надежда, что операция и последующая реабилитация позволят частично вернуть ей подвижность.

Сейчас собака находится в ветеринарной клинике под наблюдением специалистов и готовится к операции.
Фото: приют Феникс
