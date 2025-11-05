В Ростове назначили нового начальника управления внешних связей

Фото: Соцсети

В администрации Ростова-на-Дону произошли кадровые изменения. О назначении Зинаиды Березиной на пост главы управления, отвечающего за международные и межмуниципальные отношения сообщил глава города Александр Скрябин.Зинаида Березина является выпускницей Южного федерального университета, где в 2002 году получила диплом факультета психологии, а в 2012 году – юридического факультета. Имеет ученую степень доктора психологических наук и звание доцента.Александр Скрябин выразил уверенность в том, что профессиональная подготовка и богатый опыт работы Зинаиды Березиной будут способствовать эффективному решению задач, стоящих перед городскими властями в области международных и межмуниципальных связей.Ранее городская дума Ростова-на-Дону реорганизовала структуру администрации, преобразовав отдел внешних связей и межмуниципального сотрудничества в управление.