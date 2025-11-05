Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В донском парке "Малинки" спасли раненого краснокнижного аиста из Калужской области

В донском парке "Малинки" спасли раненого краснокнижного аиста из Калужской области
В донском парке птиц "Малинки" спасли раненого аиста из Калужской области. Подробнее историю пернатого рассказали в пресс-службе донского зоосада.

Аиста, занесенного в Красную книгу, нашли местные жители на трассе. Люди передали птицу зоосаду в Калуге. Там пернатому оказали первую помощь и оправили в Южный парк птиц «Малинки» в Ростовской области.

Там ветеринарные орнитологи провели операцию. У аиста был открытый перелом запястья, на рентгене обнаружена свинцовая дробь. Пришлось ампутировать запястье, чтобы не дать распространиться инфекции.

К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно. За птицей наблюдают специалисты, она находится под капельницами и восстанавливает силы после случившегося.
Фото: Южный парк птиц Малинки
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.