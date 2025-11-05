В донском парке "Малинки" спасли раненого краснокнижного аиста из Калужской области
В донском парке птиц "Малинки" спасли раненого аиста из Калужской области. Подробнее историю пернатого рассказали в пресс-службе донского зоосада.
Аиста, занесенного в Красную книгу, нашли местные жители на трассе. Люди передали птицу зоосаду в Калуге. Там пернатому оказали первую помощь и оправили в Южный парк птиц «Малинки» в Ростовской области.
Там ветеринарные орнитологи провели операцию. У аиста был открытый перелом запястья, на рентгене обнаружена свинцовая дробь. Пришлось ампутировать запястье, чтобы не дать распространиться инфекции.
К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно. За птицей наблюдают специалисты, она находится под капельницами и восстанавливает силы после случившегося.