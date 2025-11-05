В донском парке "Малинки" спасли раненого краснокнижного аиста из Калужской области

Фото: Южный парк птиц Малинки

В донском парке птиц "Малинки" спасли раненого аиста из Калужской области. Подробнее историю пернатого рассказали в пресс-службе донского зоосада.Аиста, занесенного в Красную книгу, нашли местные жители на трассе. Люди передали птицу зоосаду в Калуге. Там пернатому оказали первую помощь и оправили в Южный парк птиц «Малинки» в Ростовской области.Там ветеринарные орнитологи провели операцию. У аиста был открытый перелом запястья, на рентгене обнаружена свинцовая дробь. Пришлось ампутировать запястье, чтобы не дать распространиться инфекции.К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно. За птицей наблюдают специалисты, она находится под капельницами и восстанавливает силы после случившегося.