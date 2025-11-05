Самое большое в этом году суперлуние смогут увидеть жители Ростовской области
В 2025 году ростовчане станут зрителями редкого астрономического явления – масштабного суперлуния, именуемого «Бобровой Луной». Ростовский эксперт по нумерологии Наталья Стрекачева поделилась с информационным порталом Donday своими соображениями о влиянии этого события на людей.
В ночь на 6 ноября жители Ростова смогут наблюдать суперлуние, когда полная Луна максимально сближается с Землей. В результате этого лунный диск кажется ощутимо больше и ярче обычного.
Ноябрьское суперлуние также известно как «Бобровая Луна». Согласно старинным поверьям, это название было дано Луне коренными американцами, поскольку в это время бобры активно строят плотины и заготавливают запасы пищи.
Нумеролог подчеркнула, что Луна оказывает воздействие на каждого человека, независимо от его знака Зодиака. Она обладает материнской энергией, поэтому важно уделить внимание отношениям с матерью и урегулировать существующие разногласия.
Как и любое полнолуние, «Бобровая Луна» характеризуется повышенной энергетикой. Специалист в области нумерологии подчеркивает, что Луна усиливает эмоции, испытываемые человеком в этот период. Важно осознанно анализировать свое состояние и поведение во время суперлуния.
Воздействие ночного светила определяется числом души человека, то есть датой его рождения. Это число в сочетании с энергией «Бобровой Луны» усилит переживания каждого знака Зодиака.
Например, людям, рожденным под числом семь, Луна подарит отвагу и нестандартный подход к решению проблем. Особое влияние оказывает нахождение суперлуния в знаке Тельца, что привносит энергию стабильности, домашнего комфорта и материального благополучия.
Нумеролог обращает внимание на то, что суперлуние в ночь на 6 ноября – это отличная возможность для сбалансирования сильных и слабых сторон личности.
Во время «Бобровой Луны» жителям Ростовской области рекомендуется избегать импульсных решений, конфликтов и провокаций, воздержаться от крупных финансовых операций и необдуманных трат. Также не рекомендуется посещать медицинских специалистов, проводить хирургические вмешательства и отправляться в длительные поездки.
В этот период благоприятно заниматься вопросами ремонта, строительства, недвижимости и финансов. Также это подходящее время для творчества и налаживания отношений.