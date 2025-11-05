Новости
В Ростове-на-Дону неделю разыскивают пропавшего 16-летнего парня

В Ростове уже неделю ищут пропавшего 16-летнего парня. О местонахождении Ивана Улусьяна нет информации с 30 октября.

Подросток ушел из дома и перестал отвечать на звонки и сообщения. Тогда родственники забили тревогу и обратились в полицию и к волонтерам. Уже неделю парня пытаются найти. Также к поискам привлекли автомобилистов, которые в тот день проезжали по западному мосту. Нужны записи с видеорегистраторов.

Иван ростом около 180 сантиметров, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. Последний раз его видели в серо-черной куртке, бежевой футболке, серо-черных джинсах и кроссовках.

Если вы знаете, где находится парень, позвоните по номеру: 8 (800) 700-54-52 или в службу 112.
