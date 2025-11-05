Фото: Дондей

В Ростове на короткой рабочей неделе прогнозируется пасмурная погода. Об этом сообщили специалисты Гисметео.В среду, 5 ноября, после обеда температура поднимется до +13 градусов. Вечером незначительно похолодает до +10.На следующий день столбики термометров поднимутся до +14 градусов. К ночи станет холоднее - до +11 градусов.В пятницу прогнозируется потепление до +13 градусов. К ночи столбики термометров покажут +10.На короткой рабочей неделе ноября будет пасмурно. В эти дни осадков не ожидается. Порывы ветра будут достигать семи метров в секунду.