Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове на короткой рабочей неделе прогнозируется пасмурная погода

В Ростове на короткой рабочей неделе прогнозируется пасмурная погода
В Ростове на короткой рабочей неделе прогнозируется пасмурная погода. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

В среду, 5 ноября, после обеда температура поднимется до +13 градусов. Вечером незначительно похолодает до +10.

На следующий день столбики термометров поднимутся до +14 градусов. К ночи станет холоднее - до +11 градусов.

В пятницу прогнозируется потепление до +13 градусов. К ночи столбики термометров покажут +10.

На короткой рабочей неделе ноября будет пасмурно. В эти дни осадков не ожидается. Порывы ветра будут достигать семи метров в секунду.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.