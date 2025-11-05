В администрации Ростова назначали новых первых заместителей главы

Фото: Александр Скрябин

В своем аккаунте в социальных сетях, градоначальник Ростова Александр Скрябин 5 ноября сообщил о назначении Тараса Дядькова, Виктора Сахранова и Владимира Иванова на позиции первых заместителей руководителя городской администрации.На должность заместителя, курирующего организационные вопросы, был назначен Виктор Сахранов. В его активе – диплом политолога, полученный в Южном федеральном университете, а также последующие степени магистра и аспиранта, также защищенные в этом учебном заведении.Сахранов имеет солидный стаж работы в органах госвласти. С 2024 года он являлся заместителем руководителя департамента потребительского рынка Ростовской области.Тарас Дядьков будет отвечать за руководство управлением по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, подразделением, которое взаимодействует с органами правопорядка и занимается обеспечением общественной безопасности. Также в его ведении будет контроль над комитетом по охране окружающей среды, комитетом по делам национальностей, религии и казачества, а также управлением, осуществляющим деятельность в сфере муниципальной службы и кадровой политики.Дядьков – уроженец Ростова. В 2004 году он окончил Ростовский юридический институт МВД России, получив диплом юриста. В 2009 году завершил обучение в Российской академии государственной службы при Президенте РФ, также по специальности «Юриспруденция». С 1999 по 2005 год проходил службу в органах внутренних дел. В 2005 году начал свою карьеру в Законодательном Собрании Ростовской области, заняв должность главного специалиста контрольно-информационного отдела. С 2008 по 2011 год являлся консультантом комитета по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку. С 2011 по 2015 год был помощником губернатора Ростовской области. С 2015 года вплоть до января 2025 года занимал должность первого заместителя руководителя аппарата Правительства Ростовской области.Еще одним первым заместителем главы администрации Ростова стал Владимир Иванов. В его задачи входит курирование городского департамента транспорта и департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения.Иванов родом из Ташкента. С 2010 по 2013 год возглавлял Департамент координации строительства и перспективного развития города. С 2013 по 2015 год занимал должность заместителя главы Администрации города, отвечая за строительную сферу, включая обязанности директора Департамента координации строительства, а затем курировал вопросы строительства и архитектуры. С мая по октябрь 2025 года исполнял обязанности заместителя главы администрации, в его ведении были вопросы транспорта и дорожного хозяйства.