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ФК «Ростов» по итогу 2 туров РПЛ опустился на 13-е место в турнирной таблице

ФК «Ростов» по итогу 2 туров РПЛ опустился на 13-е место в турнирной таблице
В двух турах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) футбольный клуб «Ростов» занял тринадцатое место в турнирной таблице.

Чемпионат России стартовал 18 июля. Донской клуб сыграл с «Зенитом» и «Динамо». И в двух играх потерпел поражение. После этих матчей команда опустилась почти на предпоследнее место в турнирной таблице.

У «Ростова» пока только один забитый гол. В двух первых матчах команда потерпела поражения.

Часть специалистов полагает, что недавно пришедшие в команду «Ростова» футболисты ещё не успели адаптироваться. Другие же считают, что в первых играх соперниками были слишком сильные команды, поэтому «Ростову» было сложно рассчитывать на победу.
Фото: ФК Ростов
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