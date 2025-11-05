В Ростове ищут подрядчика для модернизации ливневок за 11 миллиардов рублей

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону объявлен конкурс на выбор компании, которая займется обновлением системы отвода дождевых вод. Информация о соответствующем тендере опубликована на портале государственных закупок.Дирекция, отвечающая за возведение объектов транспортной инфраструктуры в столице Донского края, планирует выделить 10,8 миллиарда рублей на поиск подрядчика для модернизации ливневой канализации в районе Левенцовки. Прием заявок от желающих принять участие в конкурсе продлится до 17 ноября. Результаты тендера будут объявлены через три дня после завершения приема заявок.В соответствии с условиями договора, будущий исполнитель должен обладать богатым опытом в возведении объектов, представляющих повышенную опасность и техническую сложность. Кроме того, необходимо, чтобы компания-подрядчик состояла в соответствующей саморегулируемой организации. При этом, 30% от общей суммы контракта компания, выигравшая тендер, должна будет направить на оплату услуг субподрядчиков, представляющих малый бизнес.Ранее, в октябре, проект модернизации бассейна №1 ливневой канализации в Ростове-на-Дону успешно прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Реализация данного проекта запланирована на период с 2026 по 2028 годы.Проблемы с функционированием ливневой канализации в донской столице являются одними из наиболее актуальных. Существующие сети не справляются с объемом дождевой воды, в результате чего город моментально оказывается затопленным. Это создает не только неудобства для жителей, но и представляет опасность для их безопасности.