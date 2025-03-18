Фото: ФК Ростов

«Ростов» опустился вниз на одну строчку после матча с «Краснодаром».В 21-м туре Российской Премьер-Лиги "Ростов" потерпел поражение от "Краснодара" со счётом 0:1 и потерял одну позицию в турнирной таблице. Донская команда переместилась с седьмой на восьмую строчку.Сейчас у "Ростова" – 30 очков, набранных в 21 матче. Ростовчан опередил "Рубин", у которого 32 очка после такого же количества игр.Стоит отметить, что большую часть сезона "желто-синие" удерживали седьмое место. Многие футбольные аналитики считают, что эта позиция вполне соответствует уровню игры, который показывает донской клуб.