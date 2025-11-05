Ростовчанам посоветовали в День Якова печь пироги и не занимать денег

Фото: Нейросеть

Согласно народному календарю, 5 ноября празднуют День Якова. Верующие вспоминают святого Иакова. Он являлся одним из 70 апостолов Христа. Его также прозвали «братом Господним». По одной из версий, он являлся двоюродным братом Иисуса Христа. По преданию, при земной жизни Христа Иаков не признавал его Спасителем. Но он обратился в веру после смерти и воскресения Иисуса. Его называют первым епископом Иерусалима. Около 63 лет Иаков принял мученическую смерть: иудеи сбросили его с крыльца храма и закидали камнями. Память этого святого чтут как символ веры, стойкости и духовной чистоты.На Руси к этому дню заканчивали все строительные и ремонтные работы. Якобы после Якова дня любая стройка будет неудачной. Женщины готовили пироги и угощали ими странников, соседей и бедных. Это должно было привлечь процветание и сытость на всю зиму. Последние зерна и крошки со стола разбрасывали по земле для птиц. Это делали, чтобы удобрить землю. 5 ноября рекомендуется посвящать домашним делам, а также общению с родными людьми.В День Якова не стоит давать в долг. Верят, что отданное может не вернуться, а отношения с должником испортятся. Запрещается и пить натощак, так как из-за этого жизнь может стать серой и безрадостной. Не рекомендуется ругаться, злиться и мстить. Якобы все зло, сказанное в этот день, возвращается втройне. По народным поверьям нельзя отказывать просящим милостыню, потому что это приведет к нищете.Народные приметы в этот день связаны с природой и погодой. Так, солнечная погода сулила к ранней зиме с крепкими морозами. А если в День Якова прилетели снегири, то стоит ждать обильного снегопада.