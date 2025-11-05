На Солнце произошли две вспышки подряд

Фото: DonDay

На Солнце произошли две подряд вспышки. Об этом информируют специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Первая вспышка произошла 4 ноября с пиком в 20:34, а следующая – в ночь на 5 ноября. Однако они не должны повлиять на Землю.- Сам факт формирования Солнцем двух X вспышек подряд, является довольно редким. За прошедшую первую четверть XXI века на Солнце было зарегистрировано чуть более 240 вспышек X класса. Произошедшее событие является уникальным как минимум в масштабах года, а скорее всего, и на более длительном интервале времени, – пишут эксперты.По прогнозам специалистов, магнитная буря в следующий раз ожидается 7 ноября. По силе удары достигнут уровня G1 (слабая буря).