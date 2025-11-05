Фото: соцсети

Лунное гало запечатлели жители Ростовской области. Кадрами поделились из Красносулинского района ночью 4 ноября.Гало является атмосферным явлением. Необычное явление чаще всего вызвано преломлением и рассеянием света Солнца или Луны на ледяных кристалликах в перистых облаках. Эти облака расположены в верхних слоях тропосферы на высоте порядка 10-12 километров.Именно от атмосферных условий зависит его видимость и продолжительность. Можно наблюдать гало от нескольких минут до многих часов.Существует такая примета, что гало наблюдается перед сильными похолоданиями, но трудно сказать, насколько она соответствует действительности.