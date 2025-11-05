Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Лунное гало запечатлели жители Ростовской области

Лунное гало запечатлели жители Ростовской области
Лунное гало запечатлели жители Ростовской области. Кадрами поделились из Красносулинского района ночью 4 ноября.

Гало является атмосферным явлением. Необычное явление чаще всего вызвано преломлением и рассеянием света Солнца или Луны на ледяных кристалликах в перистых облаках. Эти облака расположены в верхних слоях тропосферы на высоте порядка 10-12 километров.

Именно от атмосферных условий зависит его видимость и продолжительность. Можно наблюдать гало от нескольких минут до многих часов.

Существует такая примета, что гало наблюдается перед сильными похолоданиями, но трудно сказать, насколько она соответствует действительности.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.