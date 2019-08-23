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Полузащитника ФК «Ростов» Ионова вызвали в национальную сборную России

Полузащитника ФК «Ростов» Ионова вызвали в национальную сборную России
Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Алексей Ионов получил вызов в национальную сборную России. Об этом 26 августа рассказали в пресс-службе «жёлто-синих».

Список 26 футболистов утвердил тренерский штаб нацсборной во главе со Станиславом Черчесовым. Игроки, в числе которых оказался Ионов, примут участие в отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года. Встреча с командой Шотландии назначена на 6 сентября, с командой Казахстана — на 9 сентября. Сейчас спортсменам предстоит подготовка к матчам.

Алексей стал единственным спортсменом «Ростова», который попал в список. Больше всего игроков направили московский «Локомотив» и питерский «Зенит».

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