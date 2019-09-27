Защитника и хавбека «Ростова» вызвали в сборную России



Двух футболистов «Ростова» вызвали в сборную России. Список игроков для подготовки к матчам чемпионата Европы-2020 утверждал тренерский штаб национальной команды. Они отобрали 25 футболистов, среди которых — хавбек и защитник «Ростова» Алексей Ионов и Дмитрий Чистяков.



Сборная России встретится с шотландцами 10 октября и с командой Кипра — 13 октября. Подготовка к играм начнётся 6 октября в Новогорске.



Отметим, что Дмитрий Чистяков впервые за свою карьеру отправился в национальную сборную. Он играет за «Ростов» с 2019 года, ранее выступал за молодёжный состав «жёлто-синих».



Полузащитник Алексей Ионов уже два года находится в донском клубе. Он подписал контракт с «Ростовом» в августе 2017 года.