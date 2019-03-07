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Ростовского футболиста Алексея Ионова пригласили в сборную России

Ростовского футболиста Алексея Ионова пригласили в сборную России
Алексея Ионова из ФК «Ростов» вызвали в сборную России. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе клуба.

Тренерский штаб национальной сборной составил список игроков, которые будут готовиться к отборочным матчам Чемпионата Европы-2020. Всего в сборную вызвали 26 футболистов, среди них оказался и полузащитник «Ростова» Алексей Ионов.

Игра с командой Бельгии состоится 21 марта в Брюсселе. Второй отборочный матч назначен на 24 марта. Россияне сыграют со сборной Казахстана в Астане. Подготовка к отборочному турниру начнётся уже 17 марта.

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