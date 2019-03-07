Ростовского футболиста Алексея Ионова пригласили в сборную России



Алексея Ионова из ФК «Ростов» вызвали в сборную России. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе клуба.



Тренерский штаб национальной сборной составил список игроков, которые будут готовиться к отборочным матчам Чемпионата Европы-2020. Всего в сборную вызвали 26 футболистов, среди них оказался и полузащитник «Ростова» Алексей Ионов.



Игра с командой Бельгии состоится 21 марта в Брюсселе. Второй отборочный матч назначен на 24 марта. Россияне сыграют со сборной Казахстана в Астане. Подготовка к отборочному турниру начнётся уже 17 марта.