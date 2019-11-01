В сборную России вызвали игроков «Ростова» Ионова и Чистякова



Двух игроков футбольного клуба «Ростов» вызвали в сборную России. В расположение своей национальной команды отправятся хавбек Алексей Ионов и защитник Дмитрий Чистяков. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе «жёлто-синих».



Список спортсменов, которые будут задействованы в подготовке к отборочным матчам чемпионата Европы-2020, утвердил тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым. Наши футболисты сыграют со сборными Сан-Марино и Бельгии. Всего в списке - 25 футболистов, среди которых — Дмитрий Чистяков и Алексей Ионов.



Подготовка к отборочным матчам начнётся 10 ноября в Сочи.